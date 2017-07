Millefoglie meringa e marroni

2 buste di preparato per crema pasticcera

PROCEDIMENTO

Montare 300 gr di albume con 6oo gr di zucchero al velo Con l’aiuto di una tasca da pasticcere realizzare su una teglia rivestita di carta forno, tre dischi del diametro di 22 cm. Cuocere per un’ora e mezza in forno preriscaldato a 120° C.

Farcitura e decorazione



Preparare la crema chantilly versando 4 buste di preparato in 800 ml di panna Preparare la crema pasticcera versando il contenuto di 2 buste di preparato in 500 ml di latte Emulsionare la crema fino ad ottenere una consistenza liscia ed omogene Farcire ogni disco di meringa con crema chantilly, crema pasticcera e purea di marroni Decorare infine la torta con ciuffi di crema chantilly marroni canditi e decorazioni al cioccolato