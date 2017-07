DIFFICOLTA" facile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 30'

PREPARAZIONE PORZIONI 4 milkshake

Il milkshake banana e burro d'arachidi è un frullato energetico a base di banane, gelato e burro d'arachidi. Perfetto per iniziare la giornata in modo fresco, il milkshake vi darà la giusta carica senza essere eccessivamente dolce o appiccicoso! Si prepara in pochi minuti (vi basterà mettere le banane in freezer per mezz'ora) e si può arricchire con cannella o gocce di cioccolato.