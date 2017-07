10 luglio 2017 11:45 Mezzelune ripiene alle verdure

mezzelune ripiene alle verdure

DIFFICOLTA" media

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 1h

PREPARAZIONE PORZIONI 30 mezzelune Le mezzelune ripiene alle verdure sono un primo piatto di pasta all'uovo ripiena di verdure e condita con un sugo di pomodori freschi. Cubetti di melanzane, zucchine e peperoni saltati in padella e uniti dalla scamorza filante sono il ripieno perfetto per questi ravioli! La pasta è molto sottile, il condimento estivo, leggero e profumato.

INGREDIENTI Per la pasta all'uovo farina tipo 00 300 g

uova medie 3

acqua (facoltativo) q.b.

sale un pizzico Per il ripieno melanzana una

zucchine 2

peperone rosso un

sale e pepe q.b.

olio di oliva q.b.

scamorza grattugiata 150 g Per il condimento pomodori cuore di bue maturi 2

olio di oliva 4 cucchiai

aglio 2 spicchi

sale q.b.

PROCEDIMENTO

Per la pasta all'uovo: disponete la farina a fontana su un piano di lavoro, aggiungete le uova al centro, un pizzico di sale e lavorate l'impasto fino a ottenere una palla liscia e omogenea (aggiungete qualche goccia d'acqua solo l'impasto dovesse faticare a compattarsi). Lasciate riposare per qualche minuto in un sacchetto di plastica. mezzelune verdure

Nel frattempo, preparate il condimento: in una casseruola fate soffriggere dolcemente l'aglio in 4-5 cucchiai di olio. Unite i pomodori tagliati a cubetti e cuoceteli a fuoco vivo per un massimo di 10 minuti, affinché restino quasi interi. Regolate di sale e tenete da parte. In un'altra padella saltate le verdure a cubetti con l'olio, dovranno essere cotte ma sode. Fate raffreddare. mezzelune verdure

Dividete il panetto in 4-5 pezzetti e stendeteli, a mano o con la sfogliatrice, in sfoglie sottili. Ricavate da ognuna tanti cerchi (utilizzate un bicchiere) e distribuitevi al centro un cucchiaino di verdure e uno di scamorza grattugiata. Richiudeteli su sé stessi per formare la mezzaluna che sigillerete bene con i rebbi di una forchetta. mezzelune verdure

Lessate le mezzelune in abbondante acqua leggermente salata, scolatele al dente e conditele con il sughetto di pomodoro fresco. mezzelune verdure

Lo sapevate che... La pasta all'uovo si prepara solitamente utilizzando un uovo ogni 100 g di farina. Può capitare, però, che a causa dell'assorbimento della farina o delle uova troppo piccole sia necessario aggiungere qualche cucchiaio di acqua per aiutare l'impasto a legare. Fate attenzione! Qualche goccia di acqua di troppo potrebbe rendere l'impasto troppo morbido per essere lavorato.