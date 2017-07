Merluzzo al cartoccio

PROCEDIMENTO

Sbucciate le patate, tagliate in fette spesse almeno un cm e lessatele in acqua bollente per 10 minuti. Scolatele e tenete da parte. Eliminate la testa del merluzzo, praticate un taglio sul dorso per eliminare le interiora, dopodiché apritelo bene ed eliminate la spina dorsale. Stendete i merluzzi su un piano di lavoro e uniformateli passando il batticarne in modo leggero. Ungete con un filo d’olio 4 fogli di carta da forno.