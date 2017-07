Le mele ripiene al forno sono un dolce goloso e leggero realizzato con mele Golden farcite con uvetta, amaretti e confettura di albicocche e poi cotte in forno. Sono facili e veloci, belle da vedere e personalizzabili! Per esempio, potreste farcire le vostre mele ripiene al forno con altri tipi di confettura, sostituire gli amaretti con i biscotti secchi o i savoiardi e ammollare l'uvetta nel rum.

PROCEDIMENTO

Lavate e asciugate bene le mele. Eliminate il torsolo centrale cercando di non rompere la mela e ammollate l'uvetta in acqua tiepida o nel rum per 15 minuti.