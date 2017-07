DIFFICOLTA" facile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 2h

PREPARAZIONE PORZIONI 4 persone

Le melanzane marinate sono un contorno gustoso e versatile preparato con fette di melanzane grigliate e poi marinate con olio, aceto, aglio e prezzemolo. Perfette come accompagnamento alla carne, ai salumi e ai latticini, le melanzane marinate si possono (anzi, si devono!) preparare con un po' di anticipo per fare in modo che i sapori della marinatura si amalgamino bene fra loro.