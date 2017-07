DIFFICOLTA" facile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 30'

PREPARAZIONE PORZIONI 12 mini sandwich

Le melanzane in carrozza sono dei gustosi sandwich di pane e melanzane farciti con prosciutto e formaggio, impanati e poi fritti. Irresistibili! Chi ha detto che è solo la mozzarella ad andare in carrozza? La panatura delle melanzane in carrozza è senza uova ma preparata con una pastella di acqua e farina di ceci, croccante e leggera!