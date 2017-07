Medaglione di filetto in crosta ai fungi

PROCEDIMENTO

Mettere in una padella poco olio e aggiungere lo spicchio di aglio. Unire i funghi e farli cuocere. Salare.

In un'altra padella mettere poco olio e aggiungere gli aromi. Far rosolare la carne e lasciarla al sangue, per conservarne la morbidezza.

Estrarre la carne dalla padella e inserirla in un foglio di alluminio con gli aromi per mantenere la cottura.