17 luglio 2013 14:49 Maxi crocchette di zucchine e patate

DIFFICOLTA" media

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 50'

PREPARAZIONE PORZIONI 15 crocchette Le maxi crocchette di zucchine e patate sono un antipasto preparato con un impasto a base di uova e patate arricchito dalle zucchine grattugiate. Le crocchette di zucchine sono una variante vegetariana alle più celebri crocchette di patate e in questa ricetta le ho realizzate in versione maxi, più grandi e consistenti, tanto che sarebbero perfette anche come secondo piatto!

INGREDIENTI per impanare e friggere pangrattato q.b.

uova medie 2

olio di semi di arachide q.b.

PROCEDIMENTO

Lessate le patate in acqua bollente per 30 minuti. Nel frattempo, lavate e mondate le zucchine, grattugiatele e fatele insaporire in una padella con aglio, olio e

prezzemolo. Aggiungete un pizzico di sale. Cuocete per 10 minuti circa a fuoco vivo mescolando spesso, trasferitele in una terrina capiente e unite anche le patate sbucciate e passate allo schiacciapatate. Lasciate intiepidire il composto,

aggiungete quindi il parmigiano grattugiato, le uova, 2 cucchiai di olio, sale e pepe. Mescolate bene per amalgamare e se il tutto dovesse risultare troppo morbido aggiungete qualche cucchiaio di pangrattato per rendere il composto facile da modellare. Prelevate piccoli pezzetti di impasto per volta e

dategli la classica forma cilindrica delle crocchette ma solo un più grande. Impanate le crocchette prima nell’uovo sbattuto e poi nel pangrattato, facendolo aderire bene e in modo uniforme. Scaldate abbondante olio di semi in una padella capiente e friggetevi poche crocchette per volta.

Fate dorare le crocchette di zucchine da entrambi a fuoco medio, scolatele su carta assorbente e lasciatele intiepidire per qualche minuto prima di servire.

Lo sapevate che... Le zucchine sono un ortaggio perfetto per preparare i ripieni: sono delicate e tenere, dal retrogusto leggermente dolce e ottime in abbinamento a carne, patate e formaggi.