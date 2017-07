8 maggio 2013 10:41 Maritozzi

DIFFICOLTA" media

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 3h

PREPARAZIONE PORZIONI 20 maritozzi I maritozzi sono dei panini dolci tipici della tradizione gastronomica laziale preparati con un impasto lievitato impreziosito dall'uvetta, dai canditi e dalla scorza d’arancia. I maritozzi si decorano solitamente con la panna montata e si possono variare aggiungendo i pinoli all'impasto o spolverizzandoli, una volta cotti, con lo zucchero a velo.

INGREDIENTI Per l'impasto farina manitoba 150 g

farina tipo 00 50 g

zucchero semolato 85 g

cedro candito 50 g

arancia (scorza grattugiata) 1/2

vanillina 1 bustina

olio di semi di mais 50 g

uovo medio 1

olio di oliva 25 ml

latte 200 ml

uvetta 50 g

lievito di birra fresco 20 g Per spennellare tuorlo d'uovo 1 Per la glassa latte q.b.

zucchero semolato 2 cucchiai

acqua 5 cucchiai Per farcire panna da montare 250 ml

PROCEDIMENTO

Tenete l'uvetta in ammollo in acqua tiepida per circa 10 minuti. Tritate nel mixer lo zucchero con qualche cucchiaio di farina, la scorza grattugiata dell'arancia e il cedro candito. Trasferite il tutto in una ciotola e aggiungete la restante farina, la vanillina, l'uovo e il lievito sciolto nel latte tiepido.

Cominciate a impastare e incorporate l'olio facendolo assorbire poco per volta. Aggiungete anche l'uvetta strizzata. Lavorate l'impasto energicamente per qualche minuto e dategli la forma di una palla che farete lievitare in una ciotola fino al raddoppio del volume (circa 2 ore).

Dividete l'impasto in 20 pezzi del peso di circa 50 g ognuno, schiacciateli leggermente con il palmo della mano per dargli una forma tondeggiante ma affusolata. Posizionate i maritozzi ben distanti l'uno dall'altro su una placca rivestita di carta da forno, spennellateli prima il latte tiepido e poi con il tuorlo sbattuto.

Lasciate lievitare nuovamente i maritozzi fino al raddoppio del volume. Infornateli quindi a 220° per i primi 10 minuti, abbassate poi la temperatura a 180° per altri 10. Sfornateli, lasciateli raffreddare e spennellateli con la soluzione di acqua e zucchero. Incideteli quindi con un taglio sulla superficie non troppo profondo. Montate la panna a neve ferma, riempite una sac à poche e farcite i maritozzi con qualche ciuffetto.

Lo sapevate che... I maritozzi sono realizzati con un impasto brioche soffice e goloso, e sono perfetti per la colazione energetica! Provate anche questo però...