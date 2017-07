DIFFICOLTA" media

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 2h

PREPARAZIONE PORZIONI 6 mandarini

I mandarini ripieni sono un dessert al cucchiaio fresco e profumato perfetto per concludere un pasto elegante e raffinato. Tenuti in freezer prima di essere farciti, i mandarini sono ripieni di una delicata mousse al mandarino, supergolosi! Sono un ottimo dolce per la tavola delle feste, e potrete prepararli in anticipo per risparmiare tempo.