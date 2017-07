DIFFICOLTA" media

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 12h

PREPARAZIONE PORZIONI 9 madeleines

Le madeleines sono delle piccole brioche di origine francese realizzate con un impasto semplice e profumato, dalla forma a conchiglia con la tipica gobbetta al centro. Soffici e delicate, le madeleines hanno rivoluzionato il mio modo di concepire le merendine :) Si, dopo aver trovato in rete un'ottima ricetta e averla adattata ai miei gusti, le preparo spessissimo, e le mangiamo potenzialmente in ogni momento della giornata! Dopo tutto, dovrò pur sfruttare al massimo il mio nuovo stampo in silicone? Vi dicevo, che sono molto profumate e che, se volete, potete aromatizzarle con l'acqua di fiori d'arancio. Unico accorgimento: il segreto della gobbetta sta nello sbalzo termico che l'impasto subisce. Dovrete passarle in un attimo dal frigo al forno!