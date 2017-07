DIFFICOLTA" media

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 2h

PREPARAZIONE PORZIONI per 6 persone

La lonza di maiale al vino bianco è un secondo piatto di carne preparato con ingredienti semplici ma dal sapore irresistibile. Il vino bianco e l’aroma del rosmarino conferiscono alla lonza di maiale un sapore delicato, per non parlare della pancetta che in forno diventa quasi croccante rendendo le fette ancora più gustose. Ovviamente, prima di utilizzare il brodo di cottura nella teglia, filtratelo per eliminare eventuali residui di rosmarino o pancetta.