Linguine con lumachine di mare in salsa alla puttanesca

PROCEDIMENTO

Per il gaspacho: lavare i pomodori, asciugarli e tagliarli in 4, metterli in un contenitore e condirli con sale, aglio ,olio, basilico e aceto di vino rosso, lasciarli marinare per circa 50 minuti a temperatura ambiente. Una volta pronti frulliamo i pomodori privandoli del basilico e l’aglio, passiamo allo chinoise e conserviamo in frigo. Sciacquare con acqua fredda gli scuncilli, cucinarli in una pentola alta con coperchio in modo da farne uscire fuori l’acqua.



Estrarre dal guscio il frutto privandolo della valva iniziale e le budella finali, filtrare l’acqua e conservarli nella stessa. Denocciolare le olive nere e farle seccare in forno a 60°per circa 30 minuti. Friggere i capperi per pochi secondi in olio d’oliva. Cuciniamo la pasta per circa 9 minuti in acqua salata.



In una padella facciamo rosolare olio aglio e peperoncino una volta imbiondito lo togliamo e bagniamo il fondo con l’acqua dei scuncilli aggiustiamo di sale portiamo ad ebollizione. Scoliamo la pasta, la mantechiamo nel fondo preparato e solo alla fine aggiungiamo gli scuncilli tagliati e il prezzemolo tritato. Impiattiamo mettendo alla base del piatto il gaspacho di pomodoro freddo ed adagiamo sopra le linguine finiamo il piatto con le olive nere disidratate e tritate e i capperi fritti.