DIFFICOLTA" facile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 30'

PREPARAZIONE PORZIONI 4 persone

Le linguine al pesto di sedano sono un primo leggero e gustoso realizzato con un condimento a base di sedano, formaggio, pinoli, aglio e olio. Le linguine al pesto di sedano sono un piatto profumato e primaverile, colorato e veloce, quanto adoro i pesti! Si tratta di un ottimo piatto vegetariano, perfetto se avete un gambo intero di sedano che non sapete come consumare. Se volete arricchirlo come ho fatto io, potete lessare i gamberetti insieme alla pasta e poi condire il tutto con il pesto di sedano.