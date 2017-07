Le lingue di gatto sono biscottini al burro realizzati con un impasto a base di burro, zucchero a velo e farina. Devono il nome alla forma, sottile e allungata, e sono perfette per accompagnare il tè o, visto il periodo, una immensa coppa di gelato, macedonie e mousse! Io uso le lingue di gatto anche per decorare le torte o realizzare pasticcini farciti. Potete aromatizzarle con l'estratto di vaniglia, l'arancia o il limone.

PROCEDIMENTO

Tagliate il burro a cubetti e amalgamatelo in una terrina insieme allo zucchero fino a ottenere un composto cremoso e omogeneo (potete utilizzare le fruste elettriche).

Aggiungete la farina setacciata insieme alla vanillina, mescolate per incoporare il tutto. Aggiungete quindi gli albumi d'uovo e mescolate fino a ottenere un composto omogeneo. Trasferitelo in una sac à poche.

Infornate le lingue di gatto a 200 gradi per circa 10 minuti, fino a quando non saranno leggermente dorate sui lati. Sfornatele, lasciatele raffreddare e conservatele in un contenitore ermetico.