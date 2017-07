Lenticchie e cotechino è un piatto unico della tradizione italiana preparato di solito in occasione del cenone di Capodanno. Realizzato con lenticchie rosse insaporite dalla polvere di peperone e dal cotechino, si dice che questo piatto porti fortuna e introduca l’anno nuovo nel migliore dei modi! E voi, come lo preparate? Buon anno nuovo cari lettori!

PROCEDIMENTO

Cuocete le lenticchie in acqua bollente per circa 5 minuti. Scolatele. Preparate il soffritto versando l’olio in una casseruola e aggiungendo l’aglio schiacciato e la polvere di peperone. Lasciate sfrigolare il tutto per qualche istante, aggiungete la passata di pomodoro