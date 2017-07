DIFFICOLTA" media

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 10'

PREPARAZIONE PORZIONI 4 persone

Il lemon curd un dolce al cucchiaio della pasticceria inglese realizzato con limoni, uova, burro e zucchero. Il lemon curd è una crema fluida e profumata, che gli inglesi utilizzano tradizionalmente con il pane tostato o gli scones o, in alternativa, per farcire tartellette e crostate golose. Il lemon curd si conserva bene in frigorifero per una settimana, si prepara a bagnomaria e si cuoce giusto il tempo di farla addensare, non deve mai bollire per evitare la formazione di grumi!