3 dicembre 2013 16:14 Lasagne alla bolognese

DIFFICOLTA" media

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 2h

PREPARAZIONE PORZIONI 8 persone Le lasagne alla bolognese sono un primo piatto tipico della tradizione gastronomica dell’Emilia Romagna. Le lasagne alla bolognese si preparano con fogli di pasta all’uovo bianca o verde conditi con un ragù di carni miste e una deliziosa besciamella fluida. Credevo di aver sempre saputo preparare le classiche lasagne alla bolognese, ma mi sbagliavo! Queste lasagne sono cremose e delicate, senza mozzarella o altri formaggi filanti ma solo una salsa bianca, un ragù rigorosamente di carne di manzo e maiale e il tocco delicato della panna. Niente passata, ma solo concentrato di pomodoro. Che ve lo dico a fare, un primo piatto così nei giorni di festa che stanno per arrivare e…sarete in pace col mondo!

INGREDIENTI per il ragù cipolla grande 1

carote 2

coste di sedano 2

burro 50 g

pancetta 100 g

carne di vitello macinata 250 g

lonza di maiale macinata 250 g

acqua calda 400 ml

concentrato di pomodoro 3 cucchiai

panna da cucina 100 ml

PROCEDIMENTO

Lavate e asciugate il sedano, pelate le carote. Tritate finemente il tutto insieme alla cipolla e fateli insaporire per un minuto nel burro sciolto in una casseruola capiente. Unite quindi la pancetta tritata e soffriggetela per qualche minuto a fuoco vivo. A questo punto aggiungete anche la carne, mescolate bene per farla rosolare (serviranno almeno 20 minuti).

Versate quindi l’acqua calda in cui avrete sciolto il concentrato di pomodoro, portate a bollore e cuocete il ragù per circa un’ora mescolando di tanto in tanto. Alla fine, unite anche la panna. Lessate le sfoglie di pasta in acqua bollente leggermente salata per non più di un minuto.

Scolatele in una ciotola di acqua fredda per arrestarne la cottura e lasciatele asciugare su un canovaccio pulito. Distribuite un velo di besciamella sul fondo di una teglia rettangolare e cominciate a formare gli strati delle lasagne alla bolognese: pasta all’uovo (alternate bianco e verde), ragù, qualche cucchiaio di besciamella.

Terminate con uno strato abbondante di besciamella, parmigiano grattugiato e qualche fiocchetto di burro.

Cuocete le lasagne alla bolognese a 200° per circa 45 minuti, fino a quando non saranno dorate in superficie. Sfornatele, lasciate intiepidire per almeno 15 minuti e servite.

Lo sapevate che... Le lasagne alla bolognese devono essere condite esclusivamente con la besciamella, visto che il ragù di carne è molto asciutto. Vi consiglio di realizzarla in casa e di renderla molto fluida affinché consenta alla pasta di cuocere in forno e restare morbida e umida.