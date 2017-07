DIFFICOLTA" media

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 1h

PREPARAZIONE PORZIONI 6 persone

Le lasagne ai fiori di zucca e zucchine sono un primo piatto estivo, facile e veloce da preparare. Bianche e vegetariane, queste lasagne sono formate da irresistibili strati di zucchine saltate in padella, fiori di zucca, provola e besciamella! Potete realizzare la forma che volete: io, per esempio, ho scelto di cuocere le lasagne ai fiori di zucca in uno stampo per plumcake e il risultato è stato ottimo!