I krapfen sono dei dolcetti lievitati e fritti di origine austriaca ma molto diffusi anche in Germania e in Trentino Alto Adige. I krapfen si differenziano dai nostrani bomboloni per la loro farcitura che, invece che con crema pasticcera, si prepara di solito con confettura di rosa canina o albicocche. Inolte, i krapfen vanno farciti prima di essere fritti! Questi krapfen sono soffici e golosi, ancora caldi sono una vera tentazione…

PROCEDIMENTO

incorporate quindi la scorza grattugiata e il burro morbido a pezzetti. Impastate bene il tutto fino a ottenere un impasto liscio, elastico e omogeneo che farete lievitare in una ciotola imburrata e coperta da un canovaccio per circa un’ora.

Trascorso questo tempo, trasferite l’impasto su un piano di lavoro ben infarinato, dividetelo in due e formate due rettangoli spessi circa mezzo cm. Distribuite sul primo rettangolo tanti mucchietti di confettura a circa 15 cm di distanza l’uno dall’altro. Ricoprite con la seconda sfoglia e ritagliate con un bicchiere o un coppapasta tanti cerchi di circa 8-10 cm di diametro (se preferite potete formare e farcire i dischi separatamente, uno per uno).

Fate lievitare nuovamente i krapfen su un canovaccio infarinato per circa 30 minuti, quindi friggeteli in abbondante olio caldo fino a quando non saranno dorati da entrambi i lati (tenete sotto controllo la temperatura dell’olio per evitare che i krapfen si scuriscano velocemente all’esterno restando crudi all’interno).