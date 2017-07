24 marzo 2014 15:37 Involtini primavera

DIFFICOLTA" media

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 30'

PREPARAZIONE PORZIONI 10 involtini Gli involtini primavera sono un piatto della cucina cinese realizzato con sfoglie di carta di riso farcite con carne, verdure e salsa di soia. Di certo gli involtini primavera sono uno dei piatti cinesi più conosciuti e apprezzati nel mondo, io stessa quando mangio in un ristorante cinese non posso fare a meno di ordinarli! Bene, questi involtini primavera sono molto simili a quelli del ristorante e ne sarete entusiasti.Potete arricchire il ripieno con i funghi secchi e i germogli di soia, così i vostri involtini primavera saranno ancora più gustosi.

INGREDIENTI Per il ripieno grosso porro 1

carote 2

verza piccola 1/2

carne tritata di maiale 200 g

olio di semi di arachidi q.b. Per la salsa acqua 2 cucchiai

maizena o amido di mais 1 cucchiaio

salsa di soia 2 cucchiai

zucchero 1 cucchiaio

sale 1 pizzico

PROCEDIMENTO

Lavate e pulite il porro, eliminate le sfoglie esterne più dure e scure e tagliatelo a listarelle. Pelate le carote e tagliatele a bastoncini. Lavate le verza e tagliatela a striscioline. Versate qualche cucchiaio di olio di arachidi in una casseruola, fatevi cuocere il porro per qualche minuto senza farlo rosolare

ma solo ammorbidire. Unite quindi a carne tritata e fatela rosolare per qualche minuto a fuoco vivo. Aggiungete quindi le carote e

la verza, continuate la cottura per circa 10 minuti aggiungendo, se necessario, qualche cucchiaio di acqua bollente. Nel frattempo, preparate la salsa: mescolate in una ciotolina l’acqua con la maizena setacciata, aggiungete sale e zucchero e la salsa di soia. Mescolate bene e unite il tutto al condimento. Proseguite la cottura per qualche istante per amalgamare tutti i sapori e tenete da parte.

Bagnate per circa 10 secondi le sfoglie di carta di riso in acqua fredda, stendetele su un piano asciutto e farcitele con un cucchiaio di ripieno ormai tiepido. Arrotolate una delle due estremità sul ripieno, poi ripiegate i due lati verso l’interno e

continuate ad arrotolare per formare un involtino perfetto. Lasciate riposare gli involtini primavera in frigofero perché lo sbalzo di temperatura in cottura li renderà più croccanti. A questo punto, scaldate abbondante olio di arachidi e friggetevi pochi involtini primavera per volta

Quando saranno dorati e croccanti scolateli su carta assorbente e serviteli, accompagnando con salsa di soia.

Lo sapevate che... Le sfoglie degli involtini primavera si trovano in tutti i grandi supermercati o nei negozi di articoli alimentari etnici. Tuttavia, se volete provare a realizzarle in casa non dovrete fare altro che mescolare un bicchiere di farina di riso con 2 bicchieri di farina 00 e 4 bicchieri di acqua. Cuocete la pastella come si fa con le crepes e il gioco è fatto!