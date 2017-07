Gli involtini di peperoni sott’olio sono una gustosa conserva ma anche un’ottima soluzione per un antipasto diverso dal solito. Li preparo ogni anno in questo periodo e la ricetta, se non ricordo male, arriva da Cucina Moderna di molti anni fa. Potete utilizzare anche i peperoni gialli e, se preferite, aggiungere o sostituire alle alici il tonno o i capperi.

PROCEDIMENTO

Lavate e asciugate i peperoni, poneteli in forno per 30 minuti a 200° su una griglia e, sul livello più basso del forno, ponete una teglia piena d’acqua così da non farli asciugare troppo. Rigirateli di tanto in tanto e, trascorso il tempo necessario, spellate i peperoni quando sono ancora caldi e poneteli in una ciotola.