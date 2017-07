Insalatina di carciofi, sedano e bottarga

PROCEDIMENTO

Tagliare il sedano a losanghe. Mondare e tagliare le parti esterne della foglia del carciofo privandolo della parte superiore. Tagliare a metà i carciofi e togliere la barbetta interna tagliando per il lungo: a julienne. Scaldare una padella con l’olio, aggiungere i carciofi e cuocere a fuoco vivo per circa 2 minuti.

Aggiungere lo scalogno in brounaise e cuocere ancora 1 minuto. Togliere la padella dal fuoco e versare i carciofi in una bacinella fredda. Aggiustare di sale, pepe e olio a crudo.

Aggiungere una parte di cuore di sedano tagliato a losanghe.

Finitura: Impiattare in modo uniforme gli ingredienti e alla fine aggiungere i cuori di sedano. Condire con qualche goccia di aceto balsamico, la bottarga di muggine grattugiata e finire con il pane carasau.