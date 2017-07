DIFFICOLTA" facile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 30'

PREPARAZIONE PORZIONI 4 persone

L’ insalata estiva di fagiolini e carote è un contorno gustoso che si prepara con ingredienti crudi e cotti insieme, perfetti se in abbinamento a secondi a base di latticini e formaggi freschi. Nel periodo estivo le insalate non bastano mai, le verdure dell’orto sono tante e c’è solo l’imbarazzo della scelta per preparare piatti gustosi come questo!