L’ insalata di tonno e peperoni è un secondo piatto, o anche contorno, gustoso e veloce realizzato con peperoni saltati in padella e tranci di tonno sott’olio. Questa è indubbiamente la stagione dei peperoni e non importa la forma o il colore che utilizzerete! Potete scegliere quelli verdi, rossi o gialli, lunghi o tondi, piccoli o grandi.

PROCEDIMENTO

Lavate i peperoni, privateli del torsolo centrale e tagliatele in listarelle. In una padella larga versate l’olio, ponete l’aglio e le acciughe ben sgocciolate. Fate soffriggere per qualche istante a fuoco lento fino a quando le acciughe non si saranno quasi sciolte. Aggiungete quindi i peperoni e saltateli a fuoco vivo per circa 10 minuti. Unite lo zucchero e regolate di sale.