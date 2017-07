DIFFICOLTA" facile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 45'

PREPARAZIONE PORZIONI 6 persone

L’ insalata di riso è un classico primo piatto freddo perfetto per le calde giornate d’estate. Non c’è mai il tempo per preparare un’ insalata di riso fatta in casa. I preparati con condirla contengono già, il più delle volte, tutti gli ingredienti necessari. Tuttavia, se avete qualche verdura in frigo e un po’ di pazienza a disposizione potrete ugualmente creare un’insalata di riso gustosa e genuina, scegliendo solo gli ingredienti e le verdure che più vi piacciono!