L' insalata di riso Venere è un piatto unico ricco e gustoso realizzato con questa varietà di riso integrale condita con cubetti di mele e sedano, pecorino e pistacchi. La dolcezza dei primi entra in armonia con la sapidità dei secondi, per un piatto completo e dal sapore stuzzicante! Il riso Venere richiede una cottura più lunga rispetto al riso e, una volta cotto, potrete accompagnare il suo sapore intenso con altri tipi di formaggio o sostituendo i pistacchi con le noci.

PROCEDIMENTO

Lessate il riso Venere in acqua salata per circa 30 minuti (confrontate le istruzioni riportate sulle confezioni). Una volta cotto, scolatelo e passatelo sotto l'acqua fredda. Trasferitelo in una terrina capiente mescolandolo a un filo d'olio. Lavate e asciugate i cuori di sedano.