DIFFICOLTA" facile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 2h

PREPARAZIONE PORZIONI 4 persone

L'insalata di riso alle erbe e tonno è un primo piatto fresco e leggero, perfetto per i pasti estivi, veloci e gustosi! L'insalata di riso è insaporita da erbe aromatiche miste, tonno, pomodori secchi, mandorle e capperi, un trionfo di sapori mediterranei perfetto per un pranzo o una cena con gli amici o, perché no, uno spuntino sotto l'ombrellone!