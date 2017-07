Insalata di polpo e patate

il succo di un limone non trattato

PROCEDIMENTO

Sciacquate il polpo e ponetelo in una pentola capiente coperto di acqua fredda. Portate a ebollizione e cucocete il polpo per 35-40 minuti dal bollore. Lasciatelo raffreddare nella sua acqua. A questo punto, sciacquatelo nuovo sotto l’acqua corrente ed eliminate grossolanamente la pelle scura.

Tagliate il polpo a pezzetti di circa 2 o 3 cm e tenete da parte. Lessate le patate in acqua leggermente salata per circa 30 minuti dal bollore, sbucciatele e tagliatele a cubetti non troppo piccoli.