L’insalata di patate e peperoni è un contorno facile e gustoso, realizzato con patate lesse, peperoni arrostiti e olive nere. Non vi nascondo che preparo l’insalata di patate ogni volta che sono a dieta. Ma si! Perché è un piatto completo ma al tempo stesso leggero, visto che le patate sono lesse, i peperoni arrostiti e il condimento è aggiunto a crudo. Mi consolo, quando preparo l’insalata di patate, ed è uno di quei piatti che mi fa quasi (e dico quasi) pensare che stare a dieta non è poi così difficile! Se volete, potete profumare con uno spicchio d’aglio.

PROCEDIMENTO

Lavate e asciugate i peperoni. Poneteli su una griglia o su una placca da forno e cuoceteli a 250° per circa 30 minuti per farli appassire. Nel frattempo, lavate le patate, ponetele in una pentola piena di acqua fredda e cuocetele per circa 30 minuti dall’ebollizione. Sbucciatele quindi, tagliate in fette spesse e raccoglietele in una terrina.