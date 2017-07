L' insalata di farro è un primo piatto fresco e gustoso preparato con un condimento a base di ceci, fagiolini e pomodori secchi. Cotti in forno per pochi minuti e aromatizzati dal pepe e dal rosmarino, questi ingredienti sono sodi e croccanti, l'accompagnamento perfetto per il farro perlato. L'insalata di farro può essere realizzata in anticipo e potete utilizzare le erbe aromatiche che vi piacciono di più.

PROCEDIMENTO

Sciacquate bene il farro sotto acqua corrente, quindi lessatelo in acqua bollente salata per almeno 30 minuti. Nel frattempo mettete i ceci ben sgocciolati in una terrina insieme ai fagiolini mondati e tagliati a pezzetti. Aggiungete anche i pomodori secchi ammollati per una decina di minuti in acqua tiepida e poi tritati grossolanamente.