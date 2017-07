Insalata di burghul (Tabulè)

DIFFICOLTA" facile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 2h

PREPARAZIONE PORZIONI 4 persone

L'insalata di burghul, conosciuta anche come tabulè o tabuleh, è un piatto fresco e leggero tipico della cucina mediorientale realizzato da granelli di grano duro conditi con pomodori, cipolle, erbe e limone. Simile nella forma e nella consistenza al più celebre couscous, il burghul è un alimento formato dal grano duro germogliato che viene essiccato e poi macinato. Si può condire in moltissimi modi, proprio come la pasta! Qual è il vostro preferito?