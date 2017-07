DIFFICOLTA" facile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 1h

PREPARAZIONE PORZIONI 4 pizze medie

L’impasto per pizza fatta in casa non ha un’unica ricetta di preparazione. Io cerco di avvicinarmi il più possibile a quella originale e di lavorare l’impasto a mano, secondo la tradizione. Gli ingredienti non prevedono olio nell’impasto, ma solo acqua, lievito, sale e farina. Proprio la scelta della farina è determinante, perché in base al diverso livello di assorbimento potrete aver bisogno di più o meno acqua di quella che ho indicato nella ricetta dell’impasto per pizza.