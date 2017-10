Il Veneto in tavola: bigoli in salsa

DIFFICOLTA' facile

DIFFICOLTA' PREPARAZIONE 15'

PREPARAZIONE PORZIONI 4 persone

I bigoli in salsa sono un primo piatto tipico della tradizione gastronomica del Veneto realizzato con questo formato di pasta (fresca o secca) condita con una salsa a base di cipolle bianche e acciughe. I bigoli in salsa sono un piatto veloce e povero, anch se molto gustoso, e si preparano solitamente in giorni di "magra" come il mercoledì delle Ceneri o la vigilia di Natale. Dunque, nulla da invidiare al martedì grasso con i bigoli in salsa di acciughe! Se preferite, potete profumarli con pepe o prezzemolo.