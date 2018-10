I dolci di Alice: torta rovesciata alle pesche

Una torta semplice da realizzare ma molto scenografica , che ci permette di usare le ultime pesche della stagione. Grazie allo strato superiore la torta si manterrà morbida per almeno tre giorni, anche se difficilmente resisterà nella vostra dispensa così a lungo!

PROCEDIMENTO

Riscaldate il forno a 180°. Tagliate a fettine non troppo sottili le pesche. Mescolate burro e zucchero di canna fino ad ottenere una crema e distribuite uniformemente sul fondo e sui bordi di una teglia.

Disponete le fettine di pesca, seguendo un disegno circolare. Avvolgete la teglia in un foglio di alluminio. In una grande ciotola unite burro e zucchero e lavorate con le fruste elettriche.

Distribuite l’impasto in modo uniforme sopra le pesche, e fate cuocere in forno per circa 40 minuti. Sfornate e lasciate raffreddare 10 minuti prima di rovesciare la teglia su un vassoio da portata.