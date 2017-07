I Dolci di Alice: torta Mojito

La torta mojito è fresca e profumatissima grazie al lime e alla menta . La crema è a base di latte condensato e potete aromatizzarla come preferite. Se non trovate i lime potete usare il succo e la scorza del limone.

PROCEDIMENTO

Ponete i biscotti nel mixer e tritateli finemente. Aggiungete il burro che avrete sciolto al microonde o a fuoco basso. Continuate a tritare fino ad ottenere un composto simile alla sabbia bagnata. Versate le briciole ottenute in una tortiera a cerniera e foderate i bordi e il fondo aiutandovi con un cucchiaio. Cuocete lo stampo per 10 minuti a 180 gradi. Dopodichè sfornate e fate raffreddare. Abbassate la temperatura del forno a 160 gradi.

Nel frattempo preparate la crema: in una ciotola versate l’uovo, i tuorli, il latte condensato, il rum, il lime e la menta e miscelate il tutto con un frullatore ad immersione. Per ultimo aggiungete il succo di lime. Versate la crema ottenuta nella tortiera e cuocete in forno per 15 minuti.