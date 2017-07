I dolci di Alice: torta fredda al melone

La ricetta che vi propongo oggi è una torta fresca e delicata che potrete preparare in anticipo per poter stupire i vostri ospiti. Io ho voluto usare il melone che in questo periodo è di stagione, ma potete anche usare pesche , fragole , lamponi , a voi la scelta. Se lo desiderate potete sostituire parte della panna con dello yogurt , in questo modo avrete una torta più compatta, ma sicuramente con meno calorie!

PROCEDIMENTO

Spezzettare i biscotti e tritateli nel mixer, aggiungete il burro e continuate a tritare fino ad ottenere un composto simile alla sabbia bagnata. Versate la briciole ottenute in una tortiera foderata di carta forno e compattate bene. Riponete in frigorifero per una decina di minuti mentre continuate nella preparazione della crema al melone. Coprite i fogli di gelatina con dell’acqua fredda e frullate il melone con un mixer ad immersione. Versate lo zucchero nella panna e montatela a neve non troppo ferma.

Strizzate la gelatina e mettetela in una ciotola insieme a qualche cucchiaio di polpa di melone frullata e scaldatela a microonde o a fuoco basso fino a che non si sarà completamente sciolta. Versate il resto della polpa di melone e mescolate bene per far amalgamare il tutto. Versate il composto di melone poco alla volta nella panna e mescolate dal basso verso l’alto per non smontarla. Versate la crema al melone sopra la vostra base di biscotti, livellate bene e mettete a raffreddare in frigorifero per almeno 4 ore prima di servire.