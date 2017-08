I Dolci di Alice: torta cioccolato e pere senza farina

PROCEDIMENTO

In un’ampia ciotola scaldate l’acqua fin quasi al bollore. Aggiungete il cioccolato spezzettato, il burro e lo zucchero e il cacao, mescolate con una frusta per far sciogliere il tutto, fino a che non otterrete una crema liscia e senza grumi. Prendete le uova e separate i tuorli dagli albumi. Aggiungete un tuorlo alla volta alla crema al cioccolato e mescolate bene. Versate gli albumi in un ampia ciotola e montateli con le fruste elettriche per circa 5 minuti, fino ad averli a neve non troppo ferma.