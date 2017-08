I Dolci di Alice: torta alle prugne

Questa torta alle prugne è perfetta per la colazione, con farina integrale, non troppo dolce e con uno squisito contrasto tra l’impasto e il sapore acidulo della frutta. Si conserva fino a tre giorni in una campana di vetro.

PROCEDIMENTO

In un’ampia ciotola mescolate il burro e lo zucchero fino ad ottenere una crema. In un'altra ciotola unite la farina, il sale, il lievito e la cannella e mescolate con una frusta per amalgamare il tutto. Aggiungete le uova al composto di burro e zucchero uno alla volta, mescolate bene per non creare grumi. Aggiungete circa metà delle polveri amalgamate e unite il secondo uovo.