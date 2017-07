I Dolci di Alice: Terrina gelata panna e cioccolato

PROCEDIMENTO

Il dessert ideale per questo caldo è una terrina gelata alla panna e cioccolato. Si prepara in un attimo e potete tenerla in freezer per allietare le serate più calde dell’estate! All’impasto potete aggiungere biscotti sbriciolati, crema di cioccolato, meringhette, spazio alla fantasia! Avrete un ottimo gelato, morbido e cremoso, senza il bisogno della gelatiera. Potete usare l’acolico che volete nella vostra ricetta, non si sentirà affatto, servirà solamente a non far ghiacciare il composto ed avere un gelato sempre morbido e pronto all’uso Scaldate in una ciotola i 50 ml di panna e quando sarà ben calda unite il cioccolato fondente che avrete spezzettato. Mescolate fino ad avere una crema liscia e lasciate raffreddare a temperatura ambiente mentre proseguite con la preparazione del resto della ricetta. Montate la panna ben fredda con le fruste elettriche a neve non troppo ferma.