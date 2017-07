I dolci di Alice: Semifreddo alle more

Questo dessert alle more è una versione veloce del classico semifreddo. I tuorli d’uovo e la panna montata rendono il dolce morbido e soffice anche appena uscito dal freezer e la purea di more crea un bell'effetto viola marmorizzato. Potete sostituire le more con altri frutti di bosco e aromatizzare il dolce come preferite.

PROCEDIMENTO

Versate i tuorli, lo zucchero e la scorza di limone in una ciotola capiente e montate il tutto con le fruste elettriche per almeno 5 minuti, fino ad avere una crema spumosa. Montate la panna fino ad averla semimontata e aggiungete la crema di tuorli e zucchero

Mescolate delicatamente dal basso verso l’alto per non smontare il composto. In un mixer tritate le more per ottenere una purea e versatela nella panna, mescolando appena per amalgamare gli ingredienti.