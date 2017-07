I dolci di Alice: rotolo cremoso alla zucca

Questo rotolo cremoso alla zucca , profumato di cannella e noce moscata, è perfetto per questi giorni autunnali. La purea di zucca si ottiene cuocendo in forno la zucca sbucciata per mezz’ora a 180 gradi e frullando il tutto. Grazie alla zucca l’ impasto si mantiene morbido e umido , rimarrete sorpresi dalla sofficità di questo dessert!

PROCEDIMENTO

Rompete le uova in un’ampia ciotola e montatele con lo zucchero per almeno 5 minuti fino a ottenere una spuma. Aggiungete le spezie, il lievito e il sale e continuate a montare. Unite la purea di zucca alternata alla farina. Stendete l’impasto sopra una leccarda coperta di carta forno ad un’altezza di circa 3 millimetri. Cuocete in forno a 180 gradi per 13 minuti. Distribuite dello zucchero a velo sopra un canovaccio, appoggiateci sopra il pan di spagna, togliete delicatamente la carta forno e pareggiate i bordi. Arrotolatelo su se stesso e lasciate raffreddare completamente.