I dolci di Alice: plumcake alle prugne

Questo plumcake alle prugne è perfetto per la colazione, un dolce genuino con frutta e farina integrale La prugna acidula contrasta deliziosamente con l’impasto dolce e profumato al limone, ma potete utilizzare qualunque frutto dalla polpa soda. Si conserva a temperatura ambiente per un paio di giorni in un contenitore ermetico.

PROCEDIMENTO

Imburrate uno stampo da plumcake. Sul fondo versate un cucchiaio di zucchero e fatelo aderire bene. Infarinate le pareti. Distribuite dei fiocchetti di burro sul fondo dello stampo per non far attaccare la frutta. Tagliate a fettine le prugne e disponetele con la gobba all’ingiù. Versateci sopra l’impasto, livellate e infornate per 45-50 minuti a 180 gradi. Prima di sfornare infilate uno stecchino nel plumcake, se esce pulito potete sfornare, altrimenti continuate la cottura per 5 minuti e poi riprovate.