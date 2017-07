I dolci di Alice: panna cotta al cioccolato bianco e fragole

DIFFICOLTA" facile

La panna cotta è sicuramente uno dei dolci al cucchiaio più conosciuti, è veloce da preparare e si presta a mille varianti. Ho voluto rendere questo dessert ancora più goloso aggiungendo il cioccolato bianco e l’ho abbinata ad un frutto di stagione, le fragole, con le quali ho preparato una salsa. Se lo desiderate potete versare la panna cotta in un stampo a cassetta invece di realizzare le monoporzioni. Potete prepararla in anticipo e tenerla in frigorifero, pronta per gli ospiti dell’ultimo minuto!