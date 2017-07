I dolci di Alice: mousse di ricotta e caffè

La mousse di ricotta e caffè è un classico dessert italiano, preparato con ingredienti sani e genuini. Il suo sapore delicato è reso più goloso dalla presenza del cioccolato fondente e, se lo gradite, potete anche aggiungere un paio di cucchiai di rum. Potete gustare la spuma così com’è oppure accompagnarla a dei biscottini. E’ perfetta se volete preparare un dessert veloce per ospiti dell’ultimo minuto, ma la potete usare anche come farcitura per torte e pasticcini.

PROCEDIMENTO

Unite il cioccolato fondente che avrete precedentemente tritato grossolanamente al coltello. Per ultimo aggiungete la panna: per amalgamarsi bene al resto degli ingredienti non deve essere troppo montata. Mescolate delicatamente dal basso verso l’alto per non smontare il composto. Potete disporre la crema nelle vostre coppette usando semplicemente un cucchiaio, oppure usare una sac à poche con una punta liscia. Infine, decorate la spuma di ricotta e caffè con le gocce di cioccolato.