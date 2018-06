I dolci di Alice: mousse alla fragola

DIFFICOLTA' facile

DIFFICOLTA' PREPARAZIONE 10'

Cosa c’è di più buono di panna e fragole? Con questa mousse potrete gustare in tutta la loro bontà le fragole, che in questo periodo sono di stagione. Perfetta per chiudere in bellezza una cena, si prepara in 10 minuti. Conservatela in frigorifero fino al momento di gustarla, per non far smontare la panna.