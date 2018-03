I dolci di Alice: mousse al cioccolato

Questa è la classica mousse al cioccolato francese, con soli quattro ingredienti avrete un dessert elegante e raffinato per stupire i vostri ospiti. La potete preparare in anticipo e conservarla in frigorifero fino a due giorni coperta con la pellicola trasparente.

PROCEDIMENTO

Mettete il cioccolato fondente tagliato a pezzi e il burro in una ciotola e fate sciogliere a minima potenza a microonde o a bagnomaria. Mescolate di tanto in tanto per sciogliere omogeneamente il cioccolato. Una volta completamente sciolto separate i tuorli dagli albumi e mettete i tuorli nella crema al cioccolato, mescolando ogni volta.

Versate ogni albume in un’ampia ciotola. Montateli con le fruste elettriche e quando cominceranno a formarsi delle bolle aggiungete lo zucchero, un cucchiaino alla volta. Quando gli albumi saranno ben montati aggiungeteli alla crema al cioccolato, mescolando dal basso verso l’alto per non smontare troppo il composto. Trasferite la mousse nelle coppette da portata e lasciate raffreddare in frigorifero per almeno tre ore prima di servire.