I Dolci di Alice: la torta bertolina

PROCEDIMENTO

In un' ampia ciotola miscelate la farina, lo zucchero e il lievito. Aggiungete il miele, le uova e l’olio poco alla volta. Trasferite l’impasto sul piano di lavoro e impastate per una decina di minuti, per far assorbire tutta la farina. Una volta pronto, fatelo riposare per una trentina di minuti avvolto nella pellicola trasparente.