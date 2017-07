I dolci di Alice: ghiaccioli yogurt greco e mirtilli

Oggi vi propongo una ricetta semplicissima che vi potrà aiutare a sopportare la calura estiva, sono dei ghiaccioli allo yogurt greco e mirtilli , veloci e salutari. Li potrete preparare in anticipo e tenere sotto mano nel freezer per gustarli quando preferite. Sono ideali per i bambini, che potranno mangiare un ghiacciolo con tanta frutta e con poco zucchero . Potete sostituire i mirtilli con la frutta che preferite.

PROCEDIMENTO

Versate il composto in dei bicchierini o in degli stampini da ghiacciolo. Riponete i ghiaccioli in freezer per mezz’ora, dopodichè inserite i bastoncini nei bicchierini e rimettete in freezer per almeno tre ore.